Reactii dupa tragerea la sorti din Europa League: "Va fi o tragedie daca nu ne calificam. E anul nostru"

Moldovenii au scapat de Milan, Tottenham si au picat cu Skendija, din Macedonia."Va fi o tragedie daca nu ne calificam. Suntem favoriti, jucam cu o echipa care nu a castigat titlul in Macedonia.Din prima cand am vazut echipele, am zis sa picam cu aceasta echipa si uite ca asa s-a intamplat. E bine ca jucam acasa.Va fi cel mai greu meci. Ar fi extraordinar sa mergem mai departe.Este un an al nostru. Dupa ce am avut noroc in Kazahstan la ultima ocazie si acum, la tragerea de sorti, e anul nostru",a spus Iftime la Digisport.Skendija a fost pe locul 3 in ultimul sezon din campionatul Macedoniei.