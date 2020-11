LIVE Roma - CFR Cluj 3 - 0. Dezastru pentru clujeni in Italia

Dupa doua jocuri, campioana Romaniei este lider in grupa din Europa League, cu 4 puncte. Dan Petrescu joaca fara Vinicius, Burca si Cestor pe linia de fund.ECHIPELE de START: AS Roma : Pau Lopez - Fazio, Ibanez, Kumbulla - Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola - Villar, Mkhitaryan - MayoralAntrenor: Paulo FonsecaCFR Cluj: Balgradean - Susic, Manea, Hoban, Ciobotariu, Camora - Itu, Djokovic - Rondon Debeljuh, Deac.Antrenor: Dan Petrescu.Minutul 1 - a inceput meciulMinutul 1 - gol Roma, Mkhitaryan inscrie cu o lovitura e capMinutul 6 - ocazie pentru CFR Cluj, Djokovis suteaza, dar Pau Lopez respinge in corner.Minutul 23- ocazie mare CFR Cluj. Pau Lopez respinge miraculos sutul lui HobanMinutul 24 - Ibanez inscrie golul doi pentru Roma cu o lovitura de capMinutul 34 - Mayoral face 3-0 pentru Roma