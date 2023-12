Rusescu, titular in Europa League - Prima declaratie a antrenorului Sevillei

Raul Rusescu a primit, in sfarsit, sansa de a fi titular la Sevilla intr-un meci din grupele Europa League.

Fostul atacant al Stelei a evoluat timp de 77 de minute in partida pe care andaluzii au terminat-o la egalitate, scor 1-1, impotriva cehilor de la Slovan Liberec.

Dupa o prima repriza modesta, in care a pierdut multe baloane si a fost in contratimp, Rusescu s-a evidentiat in partea secunda, cand a ratat o ocazie uriasa si a avut alte trei situatii periculoase in careul advers.

Atacantul roman a fost scos de pe teren in minutul 77 si a primit aplauze la scena deschisa din partea spectatorilor.

Prestatia lui Rusescu a atras insa un raspuns misterios din partea antrenorului Unai Emery, care nu a oferit un raspuns ferm in momentul in care a fost intrebat cum catalogheaza evolutia romanului.

"Era o partida potrivita pentru a le oferi sansa unor jucatori. Unii au facut un pas in fata, dar pentru altii situatia nu este similara", a spus Unai Emery.

Declaratia lui Rusescu l-ar putea pune pe ganduri pe Emery, mai ales ca romanul nu a reusit sa inscrie din situatiile pe care le-a avut. Totusi, atitudinea romanului a fost una potrivita.

Sevilla are 8 puncte dupa primele patru puncte din grupa si este ca si calificata in primavara europeana.

C.S.