Ardelenii vor juca impotriva castigatoarei dintre Djurgarden (Suedia) vs. Europa (Gibraltar) in turul 3 preliminar.Meciul se va disputa pe 24 septembrie, intr-o singura mansa, in Suedia. CFR Cluj a ajuns in Europa League, dupa ce a fost eliminata din Champions League de Dinamo Zagreb, la loviturile de departajare.