S-au tras la sorti sferturile de finala din Europa League: Ianis Hagi poate da peste Inter Milano in sferturi de finala

Sferturile de finala si semifinalele din Europa League vor avea loc in Germania, la Koln, Duisburg, Dusseldorf si Gelsenkirchen. Toate jocurile ramase se vor disputa intr-o singura mansa.SEMIFINALE:Castigatoare sfert 4 - castigatoare sfert 2.Castigatoare sfert 3 - castigatoare sfert 1.Optimi de finala:Istanbul Basaksehir / FC Copenhaga (0-1 in tur)Olympiacos / Wolves (1-1 in tur)Rangers / Leverkusen (1-3 in tur)Wolfsburg / Sahtior Donetk (1-2 in tur)Internazionale Milano / Getafe (meciul tur nu s-a jucat)Sevilla / Roma (meciul tur nu s-a jucat)Eintracht Frankfurt / Basel (0-3 in tur)LASK / Manchester United (0-5 in tur)