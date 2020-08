Sevilla da cei mai multi jucatori in echipa ideala a sezonului din Europa League

Sevilla este reprezentata de sapte jucatori, portarul Yassine Bounou, fundasii Sergio Reguilon, Jesus Navas si Jules Kounde, mijlocasul Ever Banega si atacantii Lucas Ocampos, Munir si Luuk de Jong, ales de un grup de experti, alcatuit din Thomas Schaaf, Pat Bonner, Savvas Constantinou, Jerzy Engel, Dusan Fitzel, Stefan Majewski, Jarmo Matikainen, John Peacock si Peter Rudbaek. Inter Milano , invinsa de Sevilla (2-3) in finala de la Koln, are sase jucatori: portarul Samir Handanovic, fundasul Stefan de Vrij, mijlocasii Nicolo Barella si Marcelo Brozovic si atacantii Romelu Lukaku si Lautaro Martinez.Iata cum arata aceasta echipa ideala:Portari: Samir Handanovic (Inter), Yassine Bounou (Sevilla), Karl-Johan Johnsson (FC Copenhaga)Fundasi: Sergio Reguilon, Jesus Navas, Jules Kounde (Sevilla), Stefan de Vrij (Inter), Conor Coady (Wolverhampton Wanderers), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)Mijlocasi: Bruno Fernandes, Fred ( Manchester United ), Ever Banega (Sevilla), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), Taison ( Sahtior Donetk ), Nicolo Barella, Marcelo Brozovic (Inter), Fabian Frei (FC Basel).Atacanti: Romelu Lukaku, Lautaro Martinez (Inter), Marcus Rashford (Manchester United), Lucas Ocampos, Munir si Luuk de Jong (Sevilla).