Echipa romanului Nicolae Stanciu a fost demolata de Arsenal Londra in Europa League. Care este programul semifinalelor

Au marcat: Pepe '18, Lacazette '21 (p), '77, Saka '24In minutul 14, Smith Rowe a marcat dupa o minge pierduta de Stanciu in jumatatea oaspetilor, dar golul a fost anulat cu ajutorul VAR, pentru ofsaid.Stanciu a fost inlocuit la pauza cu Lingr.Meciul tur s-a incheiat la egalitate, scor 1-1.Celelalte rezultate inregistrate, joi, in mansa a doua a sferturilor de finala ale Ligii Europa, sunt urmatoarele: Manchester United - Granada, scor 2-0 (1-0);Au marcat: Cavani '6, Vallejo '90 (a).In tur, United s-a impus cu 2-0.Meciul a fost arbitrat de o brigada din Romania, cu Istvan Kovacs la centru. Dinamo Zagreb, scor 2-1 (2-0);Au marcat: Alcacer '36, Moreno '43 / Orsici '74.In tur, spaniolii s-au impus cu 1-0. Ajax Amsterdam , scor 1-1 (0-0).Au marcat: Dzeko '72 / Brobbey '48.In tur, italienii s-au impus cu 2-1.Dupa aceste rezultate, semifinalele Ligii Europa sunt urmatoarele:Manchester United - AS Roma;Villarreal - Arsenal Londra.Meciurile se vor disputa la 29 aprilie, turul si 6 mai, returul. Finala este programata in 26 mai, la Gdansk.