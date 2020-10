Tatarusanu, fara gol primit in Europa League pentru Milan. Tottenham, invinsa in Belgia

Tot joi, AEK Atena, cu Ionut Nedelcearu integralist, a fost invinsa cu 2-1 de Leicester City, pe teren propriu,Cu Cosmin Moti integralist, echipa Ludogoret Razgrad a fost invinsa cu 4-3 de LASK, in deplasare. Moti a primit un cartonas galben in minutul 10.De asemenea, meciul TSKA Moscova - Dinamo Zagreb, arbitrat de Radu Petrescu, s-a terminat la egalitate, scor 0-0.Rezultate din grupele Ligii Europa:Grupa GAEK Atena - Leicester City 1-2Au marcat: Tankovic '49 / Vardy '18 (penalti), Choudhury '39Zoria - Sporting Braga 1-2Au marcat: Inanisenia '90+6 / Paulinho '4, Gaitan '11Grupa HAC Milan - Sparta Praga 3-0Au marcat: Diaz '24, Leao '57, Dalot '67In minutul 36, Ibrahimovici (Milan) a ratat un penalti.OSC Lille Celtic Glasgow 2-2Au marcat: Celik '67, Ikone '75 / Elyounoussi '28, Christie '33In minutul 41, David (Lille) a ratat un penalti)Grupa IQarabag - Villarreal 1-3Au marcat: Owusu '78 / Pino '80, Alcacer '85, '90+6 (penalti)Sivasspor - Maccabi Tel Aviv 1-2Au marcat: Kayode '55 / Biton '69 (penalti), Peretz '74In minutul 67, de la gazde a fost eliminat Camara.Grupa JLASK - Ludogoret Razgrad 4-3Au marcat: Balic '2, '56, Gruber '12, Raguz '56 / Manu '15, '67, '74 (penalti)De la gazde a fost eliminat Grgic, in minutul 73.Antwerp - Tottenham Hotspur 1-0A marcat: Refaelov '29Grupa KTSKA Moscova - Dinamo Zagreb 0-0Feyenoord - Wolfsberger 1-4Au marcat: Berghuis '54 / Liendl '4 (penalti), '13 (penalti), '60, Joveljic (penalti)Grupa L Steaua Rosie Belgrad - Slovan Liberec 5-1Au marcat: Nabouhane '7, '22, Gajic '50, Katai '67, Falcinelli '70 / Matousek '41Gent - Hoffenheim 1-4Au marcat: Kleindienst '90+3 / Belfodil '36 (penalti), Grillitsch '52, Gacinovic '73, Baumgartner '90+4In minutul 14, Iaremciuk (Gent) a ratat un penalti.