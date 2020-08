Wolverhampton si FC Basel completeaza tabloul sfertfinalistelor Ligii Europa

FC Basel s-a impus cu scorul de 1-0, pe teren propriu, in returul optimilor cu Eintracht, dupa ce in tur a castigat cu 3-0. A marcat Frei, in minutul 87.Acelasi scor, 1-0, s-a inregistrat si in partida Wolverhampton - Olympiacos. A inscris Jimenez, in minutul 8, din penalti. In tur, scorul a fost 1-1.Joi s-au calificat in sferturile Ligii Europa si FC Sevilla (scor 2-0 cu AS Roma ) si Bayer Leverkusen (1-0 in returul cu Glasgow Rangers; in tur a fost 3-1).Miercuri au obtinut calificarea Manchester United , Internazionale Milano, Sahtior Donetk si FC Copenhaga.Turneul Final 8 va avea loc in Germania.In sferturi, programate luni si marti, Sahtior Donetk va evolua cu Basel, United cu FC Copenhaga, Inter cu Leverkusen si Sevilla cu Wolverhampton.