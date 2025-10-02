Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos

Surprize în Europa League: ce au făcut AS Roma, Celtic și Panathinaikos
Jucătorii și suporterii Romei FOTO X AS Roma

Echipa italiană AS Roma a pierdut joi, pe teren propriu, scor 0-1, cu formaţia franceză Lille, într-un meci din etapa a doua a grupei în Liga Europa. Printre echipele învinse pe teren propriu în această etapă s-au mai numărat Celtic Glasgow şi Panathinaikos Atena.

La Roma, prima repriză a însemnat doar golul reuşit de Hakon Arnar Haraldsson încă din minutul 6. Gasperini a schimbat după pauză, trimiţând în teren oameni care să poată înscrie. Celik a obţinut chiar un penalti, în minutul 80, însă portarul Berke Ozer a apărat la şutul lui Matias Soule şi AS Roma a pierdut la limită, 0-1 cu Lille. Francezii se află la a doua victorie din două meciuri, în timp ce AS Roma are trei puncte.

Rezultate înregistrate joi, în etapa a doua din Liga Europa:

Bologna – Freiburg 1-1 (Orsolini 29 / Adamu 57 penalti);

Celtic Glasgow – Sporting Braga 0-2 (Ricardo Horta 20, G. Martinez 85);

FCSB – Young Boys Berna 0-2 (Monteiro 11, 36);

Fenerbahce Istanbul – OGC Nice 2-1 (Akturkoglu 3, 25 / Omoruyi 37 penalti);

Ludogoreţ - Betis Sevilla 0-2 (Lo Celso 31, Son 53 autogol);

Panathinaikos Atena – Go Ahead Eagles 1-2 (Swiderski 55 / Smit 75, 82);

AS Roma – Lille 0-1 (Haraldsson 6);

Brann Bergen – FC Utrecht 1-0 (Magnusson 41);

Viktoria Plzen – Malmo FF 3-0 (Vydra 34, Durosinmi 44, Spacil 53).

Denis Alibec, atacantul echipei FCSB, își dorește să joace mai mult și speră ca echipa să se motiveze pentru o victorie cu Universitatea Craiova, în etapa viitoare din Superligă. „Nu...
Ştefan Târnovanu, portarul echipei FCSB, crede că roş-albaştrii puteau obţine un rezultat bun dacă ar fi jucat mai curajos în prima parte a meciului cu Young Boys Berna, de pe Arena...
