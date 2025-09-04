UEFA a dictat o sancțiune drastică FCSB-ului, pentru rasism BREAKING NEWS

Mihai Stoica, preşedintele CA al FCSB, a anunţat într-un mesaj postat pe Facebook că echipa sa a fost sancţionată de UEFA cu o amendă de 30.000 de euro, iar inelul 1 al galeriei va fi închis la meciul cu Young Boys Berna, din Liga Europa, pentru rasism.

„Reprezentantul FARE - ca de obicei - a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a filmat câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30.000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteţi patrioţi şi mereu alături de campioana României. Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea”, a scris Mihai Stoica pe Facebook.

FCSB a învins Aberdeen FC, scor 3-0 la Bucureşti, la 28 august, în manşa secundă a play-off-ului Ligii Europa. În tur, scorul a fost 2-2.

Campioana României va juca primul său meci în faza principală a competiţiei la 25 septembrie, în deplasare, cu echipa olandeză Go Ahead Eagles.

Următorul meci va avea loc la Bucureşti, pe Arena Naţională, contra formaţiei elveţiene Young Boys Berna, în 2 octombrie.

