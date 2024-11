„Merită sacrificul”. Jucătorul de la FCSB care anunță calificarea în primăvara europeană

Fotbalistul echipei FCSB, Valentin Creţu, a declarat, joi seara, după remiza, 0-0, cu Olympiakos Pireu, din Europa League, că se bucură că el şi colegii săi au părăsit terenul neînvinşi după sacrificiul făcut în ultima parte a partidei când au evoluat în 10 jucători.

"Ne bucurăm că am făcut 10 puncte, sperăm să o ţinem pe această linie pentru a ne califica mai departe. Olympiakos este o echipă bună, a câştigat Conference League, are jucători de valoare, însă noi am muncit azi, ne-am autodepăşit, iar sacrificiul îţi aduce numai bucurii. Ne bucurăm că am terminat meciul neînvinşi, chiar şi în 10 jucători. Dar merităm pentru tot sacrificiul făcut. Dacă rămâneam în 11 contra 11 cred că marcam, pentru că în a doua repriză am intrat cu mai mult curaj şi se putea mai mult. Dar e bun şi 0-0", a afirmat el.

"Azi am făcut un joc foarte bun defensiv, ei nu cred că şi-au creat aşa mari ocazii. Atunci când ai siguranţă şi echilibru, echipa arată foarte bine. Nu ştiu ce să zic dacă Olympiakos este mai bună decât PAOK, cred că a fost mai agresivă un pic. Noi ne gândim să încheiem cât mai sus în Europa League, în primele 8, pentru că în primele 24 cred că suntem deja în proporţie de 99%", a adăugat Creţu.

Fundaşul a menţionat că formaţiei sale îi va lipsi Daniel Bîrligea în următorul meci din Europa League.

"Va fi greu fără Bîrligea în următorul meci, pentru că e un jucător care pune foarte mare presiune pe fundaşii adverşi. La finalul meciului a venit la noi şi ne-a spus că nu şi-a dorit să ia al doilea galben. Ne-a încurajat şi ne-a felicitat pentru efortul făcut în plus după eliminarea lui", a precizat Valentin Creţu.

FCSB a obţinut un rezultat de egalitate important cu echipa greacă Olympiakos Pireu, 0-0, joi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în etapa a cincea a competiţiei de fotbal Europa League, în condiţiile în care a evoluat aproape o jumătate de oră în inferioritate numerică.

După cinci etape, FCSB ocupă locul 10, cu 10 puncte. Campioana României le va mai întâlni în acest sezon de Europa League pe Hoffenheim (12 decembrie, în deplasare), Qarabag (23 ianuarie, în deplasare) şi Manchester United (30 ianuarie, acasă).

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formaţiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

