„M-a dezamăgit”. Jucătorul de la FCSB nu s-a abținut, după eliminarea din Europa League

Fotballistul echipei FCSB, Valentin Creţu, a declarat joi seară, după confruntarea cu Lyon, scor 0-4, că el şi colegii săi sunt mândri de parcursul lor în actuala ediţie a Ligii Europa.

“Am simţit că am făcut tot ce am putut. Cei de la Lyon sunt o echipă mare, au jucători în faţă de calitate foarte mare. Au calitate mare. Noi am venit încrezători, să ne jucăm şansa până la capăt. Acum ne gândim la campionat. Ne bucurăm pentru tot parcursul şi abia aşteptăm să câştigăm campionatul şi să jucăm din nou în sezonul viitor în cupele europene.

Îmi felicit colegii, felicit staful. Noi suntem mândri.

Un pic aşa scorul m-a dezamăgit. Dar sunt o echipă foarte mare. După seara asta sunt însă mândru de tot ce am făcut”, a spus Creţu.

Formaţia FCSB a fost eliminată, joi seară, de Olympique Lyon, în optimile de finală ale Ligii Europa. După ce s-au impus în turul disputat la Bucureşti cu 3-1, la Lyon francezii au câştigat şi mai categoric, cu 4-0, astflel că s-au calificat în sferturile de finală.

