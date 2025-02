„Am făcut istorie”. Jucătorii de la FCSB, în al nouălea cer după calificarea cu PAOK

FCSB este în optimile Europa League, după ce a trecut cu 4-1 la general de PAOK Salonic.

Valentin Creţu, fundaşul echipei FCSB, nu va juca în meciul următor, din optimi, din cauza cartonaşelor galbene, dar crede că bucureştenii au şansa lor în Liga Europa.

„Ne bucurăm că nu am cedat! [Este supărat că nu va juca în primul meci al optimilor] Nici nu mai ştiam dacă stau sau nu stau! Gândul nostru era doar la calificare, ne doream să ne calificăm! Este un grup pe care l-am creat de atâta timp, avem spirit de familie. Acolo se face diferenţa!

Nu am cedat nicodată, am luptat şi uite că poate. [Cu ce echipă şi-ar dori să joace] Nu mai contează cu cine jucăm, sunt două echipe foarte bune. Noi ne dorim să jucăm foarte bine, avem şansa noastră. De ce nu?

Am crezut in noi si asta e important, să crezi în visul tău! Am făcut istorie şi trebuie să mergem mai departe”, a declarat Valentin Creţu, după victoria cu 2-0 obţinută de FCSB joi seara, la Bucureşti, în faţa formaţiei elene PAOK Salonic, în manşa a doua a play-off-ului Ligii Europa.

