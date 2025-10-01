Elvețienii au venit la București ca să o bată pe FCSB: „Avem destule scenarii tactice.”

Autor: Iosif Pintilie
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 22:22
Antrenorul echipei de fotbal Young Boys Berna, Giorgio Contini. Foto: X / @www442ch

Antrenorul echipei de fotbal Young Boys Berna, Giorgio Contini, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută la Arena Națională din Capitală, că se așteaptă ca formația sa să fie pusă sub presiune de FCSB în meciul direct din etapa a doua a Europa League.

'Ne așteptăm la un meci foarte intens împotriva unui adversar cu experiență internațională. FCSB are destui jucători talentați, inclusiv unii tineri, precum Octavian Popescu, așa că trebuie să fim atenți mâine. Am văzut primul meci al adversarilor noștri, dar nu cred că aceasta este adevărata față a lor. FCSB a jucat cu Go Ahead Eagles foarte defensiv, dar am văzut că în campionat joacă ofensiv, face mult pressing, așa că mă aștept să fim puși sub presiune mâine. A evolua cu doi atacanți reprezintă o opțiune, dar vom vedea mâine exact cum vom juca. Avem destule scenarii tactice pe care le vom discuta cu jucătorii, iar aceștia vor fi pregătiți mâine', a afirmat tehnicianul.

Contini a menționat că antrenorul său secund, românul Zoltan Kadar, i-a oferit multe informații despre specificitatea campionatului românesc.

'Zoltan este un om cu expertiză, nu numai în ceea ce privește fotbalul românesc, ci și în cel internațional. Evident că am discutat mult, ne-a împărtășit specificitatea campionatului românesc și sunt convins că toate aceste informații vor fi deosebit de prețioase', a explicat Giorgio Contini.

Echipa de fotbal FCSB întâlnește formația elvețiană Young Boys Berna, joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională din București, într-o partidă contând pentru etapa a doua a Europa League.

