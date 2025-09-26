Europa League: viitoarea adversară a FCSB-ului, umilită la Atena! Toate rezultatele înregistrate

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 08:02
458 citiri
Panathinaikos Atena s-a impus cu 4-1 FOTO X Panathinaikos FC

Echipa greacă Panathinaikos Atena a învins joi seara, în deplasare, scor 4-1, formația elvețiană Young Boys Berna, viitoarea adversară a grupării bucureștene FCSB, în prima etapă din Liga Europa.

Grecii lui Christos Kontis au avut zece minute incredibile la Berna și conduceau cu 3-0 în minutul 19. Golul lui Janko, înscris după o plasare greșită a portarului oaspete, nu a fost începutul unei reveniri pentru Young Boys. Adversara FCSB-ului din etapa următoare a pierdut în cele din urmă cu 1-4 și așteaptă duelul cu băieții lui Charalambous.

Aston Villa a dispus de Bologna cu 1-0, prin golul scoțianului John McGinn (13). Englezii au ratat un penalty, prin Ollie Watkins (68), șutul său fiind apărat de Lukasz Skorupski. Și Bologna este o viitoare adversară a FCSB-ului.

La Stuttgart, cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a cedat la limită, 1-2, după o primă repriză în care portarul român a fost imbatabil. Germanii au înscris de două ori în partea secundă, iar reușita lui Borja Iglesias a venit prea târziu pentru Celta.

Francezii de la Olympique Lyon s-au impus la Utrecht, scor 1-0, într-un meci condus la centru de Horațiu Feșnic, ajutat de Valentin Avram și Alexandru Cerei la cele două tușe.

Rezultate înregistrate joi în meciurile primei etape din Liga Europa:

Joi

OSC Lille - Brann Bergen 2-1

Au marcat: Hamza Igamane 54, Olivier Giroud 80, respectiv Saevar Atli Magnusson 60.

Go Ahead Eagles - FCSB 0-1

A marcat: David Miculescu 13.

Aston Villa - Bologna 1-0

A marcat: John McGinn 13.

Ollie Watkins (Villa) a ratat un penalty în min. 68 (a apărat Lukasz Skorupski).

RB Salzburg - FC Porto 0-1

A marcat: William Gomes 90+3.

FC Utrecht - Olympique Lyon 0-1

A marcat: Tanner Tessmann 75.

Ferencvaros TC - Viktoria Plzen 1-1

Au marcat: Aleksandar Pesic 90+4, respectiv Rafiu Durosinmi 16.

Cartonaș roșu: Cebrail Makreckis (Ferencvaros) 38.

Glasgow Rangers - KRC Genk 0-1

A marcat: Hyeon-gyu Oh 55.

Hyeon-gyu Oh a ratat un penalty în min. 45+7 (a apărat Jack Butland).

Cartonaș roșu: Mohammed Diomande (Rangers) 41.

VfB Stuttgart - Celta Vigo 2-1

Au marcat: Badredine Bouanani 51, Bilal El Khannous 68, respectiv Borja Iglesias 87.

Young Boys Berna - Panathinaikos Atena 1-4

Au marcat: Saidy Janko 25, respectiv Karol Swiderski 10, Anass Zaroury 14, 19, 68.

Primele opt clasate se vor califica în optimile de finală, în timp ce formațiile clasate pe locurile 9-24 vor juca un baraj pentru calificarea în optimi.

Miercuri

FC Midtjylland - Sturm Graz 2-0

Au marcat: Oliver Christensen (autogol) 7, Ousmane Diao 89.

PAOK Salonic - Maccabi Tel Aviv 0-0

Dinamo Zagreb - Fenerbahce Istanbul 3-1

Au marcat: Dion Beljo 21, 51, Monsef Bakrar 90+5, respectiv Sebastian Szymanski 25.

Steaua Roșie Belgrad - Celtic Glasgow 1-1

Au marcat: Marko Arnautovic 65, respectiv Kelechi Iheanacho 56.

SC Freiburg - FC Basel 2-1

Au marcat: Patrick Osterhage 31, Maximilian Eggestein 57, respectiv Philip Otele 84.

Malmo FF - Ludogoreț Razgrad 1-2

Au marcat: Lasse Berg Johnsen 79, respectiv Petar Stanic 8 - penalty, Eric Bille 23.

OGC Nice - AS Roma 1-2

Au marcat: Terem Moffi 77 - penalty, respectiv Evan Ndicka 52, Gianluca Mancini 55.

Real Betis Sevilla - Nottingham Forest 2-2

Au marcat: Cedric Bakambu 15, Antony 85, respectiv Igor Jesus 18, 23.

Sporting Braga - Feyenoord Rotterdam 1-0

A marcat: Fran Navarro 79.

