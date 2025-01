”Europa nu va fi un sponsor al noilor structuri islamiste”, dă asigurări șefa diplomației germane din Siria VIDEO

Europa nu va finanţa crearea unor noi structuri islamiste în Siria, a declarat vineri, 3 ianuarie, la Damasc, şefa diplomaţiei germane Annalena Baerbock, după discuţiile cu liderul sirian de facto Ahmed al-Shareh, transmite AFP.

”Europa va sprijini, dar Europa nu va fi un sponsor al noilor structuri islamiste”, a spus Baerbock.

Potrivit acesteia, ridicarea sancţiunilor europene impuse Siriei va depinde de procesul politic viitor din această ţară.

German and French foreign ministers arrive in Syria wearing bulletproof vests

Annalena Baerbock and her French counterpart Jean-Noël Barrot arrived in Damascus on an unannounced visit. They were the first foreign ministers from the European Union to travel to Syria since the… pic.twitter.com/v2kxLT2Eid