Atac cibernetic în Belgia. Hakerii au ridicat temperatura frigiderelor din zeci de supermarketuri. Alimente de 100.000 de euro au fost aruncate

Atac cibernetic la mai mult supermarketuri din Belgia FOTO Hepta

Hackerii au atacat din nou supermarketurile din Europa. Zeci de supermarketuri din Belgia au fost afectate luni de un atac cibernetic care a provocat creșterea bruscă a temperaturilor din frigidere și congelatoare.

Presa belgiană a relatat luni că frigiderele au fost încălzite la 70 de grade Celsius, potrivit Euronews.

Incidentul a afectat în total în jur de 60 de magazine din lanțuri importante precum Delhaize, Carrefour și Spar, dar și unități ale unor grupuri de procesare a cărnii. Din cauza căldurii extreme generate în lăzi, comercianții au fost nevoiți să arunce alimente în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

„Am identificat un incident informatic care afectează sistemele de refrigerare din câteva zeci de magazine. Am luat imediat măsurile necesare pentru a menține magazinele operaționale”, a declarat un reprezentant Delhaize pentru presă.

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Incidentul din Belgia vine la trei săptămâni după un atac asemănător produs pe 12 octombrie în Franța. Atunci, sute de supermarketuri din rețelele Intermarché și Coopérative U au avut probleme cu instalațiile de refrigerare.

Luni au fost semnalate incidente și în magazine din Suedia, inclusiv în rețeaua ICA.

Reuters a relatat despre perturbări ale sistemelor frigorifice și în Luxemburg și Estonia. Nu a fost stabilit dacă toate aceste atacuri au fost organizate de aceeași grupare.

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