Ani grei de inchisoare pentru Karl-Heinz Grasser, fost ministru austriac de Finante, judecat pentru coruptie la nivel inalt

Karl-Heinz Grasser a fost gasit vinovat vineri de delapidare, luare de mita si falsificare de probe intr-un acord de vanzare a mii de apartamente.Tribunalul din Viena a anuntat ca Grasser a fost implicat intr-un caz de peste 9 milioane de euro (8,1 milioane de lire sterline). El neaga faptele si va face apel. Grasser a devenit cel mai tanar ministru de finante din istoria tarii in 2000.Cazul a implicat 14 inculpati care se confrunta cu o serie de acuzatii, ce includ spalare de bani, frauda si falsificarea probelor. Tribunalul a anuntat ca Grasser si un intermediar au transmis informatii despre o oferta in timpul unui plan de privatizare a 60.000 de apartamente, lucru ce a permis unui rival sa faca o oferta castigatoare putin mai mare. Un consortiu a cumparat apartamentele cu 961 milioane de euro, iar trei ani mai tarziu acestea erau evaluate la dublu fata de aceasta suma.Potrivit instantei, ofertantii castigatori au platit un procent din pretul de cumparare, 9,6 milioane euro, fostului secretar general al Partidului Libertatii din Austria Walter Meischberger si lobbyistului Peter Hochegger. Ambii barbati au primit, de asemenea, sentinte cu inchisoarea.Acesti bani au fost apoi impartiti in trei conturi bancare in Lichtenstein, a constatat instanta. Verdictul s-a bazat pe sute de declaratii ale martorilor, pe langa apeluri telefonice interceptate.Judecatorul Marion Hohenecker a spus: "Cei care fac afaceri cinstite nu au nevoie de conturi in Lichtenstein". Ea a adaugat ca succesul ofertantului castigator "a fost obtinut prin luare de mita si a fost posibila doar din cauza abuzului intentionat de autoritate" facut de catre fostul ministru de finante. Avocatul lui Grasser a descris hotararea drept o "judecata gresita flagranta" si a declarat ca va fi formulata o cale de atac la Curtea Suprema.