LIVETEXT Atac terorist in Viena: ISIS a revendicat asaltul. Numarul mortilor a ajuns la cinci. Politia austriaca a facut 14 arestari

Printre raniti este si un politist. Potrivit presei austriece, atacul terorist din Viena ar fi organizat de ISIS. In schimbul de focuri cu Politia vieneza, unul dintre teroristi a fost ucis. In noaptea de luni spre marti, locuinta sa a fost perchezitionata. Luarile de ostatici, despre care au aparut informatii in presa, nu se confirma, sustin surse diplomatice.Statul Islamic a revendicat marti atacul din Viena de luni seara in care patru persoane au fost ucise, relateaza Reuters, citand agentia de propaganda Amaq News. Comunicatul ISIS este insotit de o fotografie a unui barbat cu barba, pe nume "Abu Dagnah Al-Albany", si despre care spune ca a atacat lumea in centrul Vienei inainte sa fie ucis. Potrivit autoritatilor austriece autorul atacului din Viena este un tanar de 20 de ani care avea cetatenie austriaca si nord-macedoneana.Kujtim Fejzulai, ucis luni seara de politie, a fost condamnat in 2019 la 22 de luni de inchisoare in Austria , pentru ca a incercat sa plece in Siria pentru a se alatura Statului Islamic, dar el a fost eliberat anticipat, a explicat ministrul de Interne, Karl Nehammer, in cadrul unei conferinte de presa.Ministrul de interne al Austriei, Karl Nehammer, a declarat marti ca politia austriaca a efectuat 14 arestari in legatura cu atacurile teroriste din Viena de luni seara, transmite Reuters, conform Agerpres. Nehammer a insistat ca inregistrarile video facute cu telefonul mobil de cetateni nu indica faptul ca ar fi fost mai mult de un atacator.Ministrul austriac a precizat ca bilantul atacului de luni seara se ridica la patru morti, plus atacatorul, si 22 de raniti, si ca politia a efectuat raiduri in 18 locuinte. Nehammer a mentionat ca politistul care a fost ranit grav in timpul atacului se afla in stare stabila.Anterior, postul austriac ORF, citat de Reuters, relatase ca fortele de ordine au arestat un barbat in Linz, oras in nord-vestul Austriei. Un barbat, descris drept islamist, a fost scos incatusat dintr-o casa de catre politisti puternic inarmati, a transmis ORF, care a adaugat ca nu este deocamdata clar daca individul avea vreo legatura cu atacul de luni din Capitala Austriei.Un presupus simpatizant al gruparii teroriste Stat Islamic a impuscat mortal patru persoane luni seara la Viena. Potrivit lui Nehammer, atacatorul - un tanar in varsta de 20 de ani care avea la activ o condamnare pentru implicare intr-o organizatie terorista - a pacalit programul de combatere a radicalizarii. Individul, identificat drept Kujtim Fejzulai, avea cetatenie austriaca si nord-macedoneana.Ministrul austriac de interne Karl Nehammer ca numarul victimelor este mai mare decat se credea anterior: patru persoane au fost ucise de atacator si 22 sunt ranite. Nehammer a mai spus si faptul ca atacatorul a fost neutralizat de Politie in 9 minute de la atac. Era un tanar de 20 de ani, cu dubla cetatenie, austriaca si macedoneana. Acesta avea antecedente penale si "incercase afilierea" la Statul Islamic.Presedintele austriac Alexander Van der Bellen a declarat ca atacul ucigas de luni seara a lovit "inima" societatii austriece. "A fost un atac care, in cruzimea sa, a fost cel mai grav din istoria noastra. Ne gandim la toti cei raniti, care se lupta pentru viata lor", a spus Van der Bellen, adaugand ca atacul a avut ca scop evident "sa atace pe toata lumea intr-o societate libera."In sistemul politic austriac, presedintele joaca in cea mai mare parte un rol ceremonial. Cancelarul Sebastian Kurz este seful guvernului.Episcopul greco-catolic Virgil Bercea a transmis un mesaj Eminentei Sale Christoph Cardinal Schonborn, in care isi exprima ingrijorarea cu privire la "urii si a violentei impotriva valorilor care au facut o Europa mare". "Va suntem foarte apropiati Eminenta Voastra, de voi si de toti oamenii din Viena, de poporul austriac si de toti cei care trebuie sa restabileasca ordinea. Ne rugam ca Domnul sa binecuvanteze orasul Viena, pentru ca pacea sa se intoarca, siguranta sa fie garantata pentru toti, buna convietuire sa fie garantata tuturor, astfel incat durerea si incercarile sa treaca.Curaj si putere, speranta si iertare, credinta si tenacitate pentru a cultiva valorile care sunt viata! Fie ca Maica Domnului sa va protejeze mereu!", a scris PS Virgil Bercea.Cancelarul austriac Sebastian Kurz a sustinut o declaratie de presa televizata in timpul careia a anuntat cine sunt cele patru persoane ucise de atacatorul de langa sinagoga din Viena, luni seara, 2 noiembrie . Kurz spune ca este vorba despre patru civili - un barbat in varsta, o femeie in varsta, un tanar aflat in trecere si o chelnerita. Spune ca acestia "au fost ucisi cu sange rece".Doua persoane au fost arestate langa Viena, marti, potrivit agentiei de stiri APA. Politia cauta complici ai atacatorului / atacatorilor inarmati care au ucis patru persoane luni seara.Presedintele rus Vladimir Putin a transmis o telegrama presedintelui austriac Alexander Van der Bellen si cancelarului austriac Sebastian Kurz, exprimandu-si condoleantele in urma atacului. Vladimir Putin a calificat atacul din centrul Vienei drept o "crima cruda si cinica" si a afirmat ca Moscova este gata sa-si intensifice cooperarea cu Austria in lupta impotriva terorismului. Gara din Viena a fost evacuata marti, 3 octombrie, din cauza unui colet suspect ce se afla pe peron. Vestea vine in contextul in care capitala Austriei a fost scena unor atentate teroriste.Cursurile in unitatile de invatamant din Viena au fost suspendate marti. Scolile din capitala Austriei au ramas, totusi, deschise pentru cei care nu au in grija cui sa ii lase acasa pe copii. Tototdata, locuitorilor Vienei li s-a cerut sa ramana in case si sa evite centrul orasului.Rabinul Schlomo Hofmeister, martor la atac, spune ca a vazut un om inarmat alergand spre baruri si tragand asupra oamenilor. Hofmeister spune ca a urmarit desfasurarea atacului din casa sa, care se afla in apropiere.Ambasada Austriei la New Delhi a fost inchisa o saptamana dupa atacul de la Viena, au declarat reprezentantii Ambasadei intr-un comunicat. "Ca masura de precautie, Ambasada Austriei din New Delhi va ramane inchisa publicului pana la 11 noiembrie 2020. Va cerem intelegere", a spus ambasada. Prim-ministrul indian Narendra Modi a trimis pe Twitter condoleante, spunand ca este "profund socat si intristat de atacurile teroriste miselesti".Potrivit Reuters, care citeaza APA, numarul persoanelor decedate in urma atacului terorist din Viena a ajuns la cinci, dintre care patru civili si un terorist.Unul dintre suspectii atacului terorist din Viena, cel care ar fi fost si impuscat mortal in schimbul de focuri cu Politia, este un sustinator al ISIS. Potrivit presei din Austria, teroristul a postat pe Instagram mai multe fotografii cu arme si i-a jurat credinta sefului ISIS Ministrul austriac de Interne, Karl Nehammer, a reiterat apelul adresat populatiei de a ramane pe cat posibil in case. Acesta a spus ca un atacator a fost ucis, insa exista informatii ca ar fi vorba despre mai multi atacatori, adaugand ca o mie de politisti au fost dislocati in teren pentru a-i cauta.Frank Ruf, directorul general pentru Siguranta publica din Viena, a declarat ca analizeaza mii de filmari trimise de martori. "Peste 20.000 de videoclipuri au fost trimise catre platforma politiei. Le multumesc oamenilor care ne-au oferit aceste dovezi", a spus Ruf. El a adaugat ca o echipa de ancheta formata din 35 de membri a examinat pana acum 20% din videoclipuri.Politia din Viena a facut publice mai multe informatii despre atacul de luni seara, din centrul orasului.Ce se stie pana la aceasta ora:Trei persoane au murit, doi barbati si o femeie.15 persoane sunt grav ranite, inclusiv un ofiter de politie.Atacul a fost comis de cel putin un suspect care a fost impuscat si ucis de politie.Se considera ca agresiunea are un "motiv islamist", a spus politia. In cadrul unei conferinte de presa din aceasta dimineata, ministrul de interne Karl Nehammer a declarat ca persoana inarmata care a fost impuscata de politie a fost "radicalizata" si era un simpatizant ISIS.Suspectul era inarmat cu o pusca de asalt, dar si cu alte arme.Suspectul purta ceea ce parea a fi o vesta exploziva, dar s-a dovedit ca nu este asa.Echipele SWAT au perchezitionat apartamentul suspectului.Viena a intrat in alerta luni seara dupa ce mai multi suspecti inarmati cu pusti au inceput sa traga pe Seitenstettengasse in jurul orei locale 20.00 (21.00 - ora Romaniei). Focuri de arma au fost trase in sase locuri diferite din Viena.Ministrul austriac de interne, Karl Nehammer, a declarat ca atacul terorist de la Viena a fost "un atac asupra valorilor noastre si o incercare complet inutila de a ne slabi societatea democratica sau de a o diviza". "Nu toleram acest lucru in niciun fel sau de la nimeni", a spus Nehammer, citat de CNN.Citeste si: