Austria cere persoanelor care calatoresc sa prezinte un test PCR negativ la COVID-19, facut cu maximum 72 de ore inaintea sosirii

"Masurile adoptate anterior raman in vigoare, respectiv obligativitatea inregistrarii online, anterior intrarii pe teritoriul austriac, prin completarea unui document denumit "Pre-Travel-Clearance - PTC" si efectuarea unei perioade de carantina de 10 zile.Perioada de carantina poate fi suspendata dupa prezentarea rezultatului negativ al unui test pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 (de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a cincea zi de la intrarea in Republica Austria ", mai transmite institutia.Noile masuri vor intra in vigoare incepand cu data de 10 februarie 2021 si se vor aplica pana la data de 28 februarie 2021.In situatia in care testul pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 (PCR sau antigen) nu poate fi prezentat la intrare, acesta trebuie efectuat in cel mult 24 de ore de la data intrarii pe teritoriul Republicii Austria."Documentul care atesta efectuarea testului trebuie sa contina: numele si prenumele persoanei testate, data nasterii, data si ora prelevarii probelor, rezultatul testului (pozitiv sau negativ), semnatura persoanei care a efectuat testul, stampila institutiei de testare sau codul de bare, respectiv codul QR", arata un comunicat de presa al MAE.MAE aminteste ca documentul denumit "Pre-Travel-Clearance - PTC" este disponibil la pagina de internet: https://www.oesterreich.gv.at/themen/coronavirus_in_oesterreich/pre-travel-clearance.html.Calatorii trebuie sa prezinte confirmarea inregistrarii online, in format electronic sau tiparit.In situatia in care nu este posibila inregistrarea online, in mod exceptional, se poate opta pentru completarea formularului tipizat si semnat olograf.Formularul, disponibil in limba germana sau engleza, poate fi descarcat la:https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/COO_2026_100_2_1833004.html;https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2021_II_52/COO_2026_100_2_1833005.html.Totodata, MAE aminteste cape teritoriul Republicii Austria, fara aplicarea masurii de carantina/izolare sau test pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, daca deplasarea spre statul de destinatie este justificata credibil.Autoritatile pot solicita prezentarea unor documente care sa asigure intrarea in statul de destinatie: acte de domiciliu, rezidenta, drept de sedere, contract de munca sau orice alta dovada a necesitatii intrarii, de exemplu adeverinta de tratament medical imperios necesar, de studii etc.