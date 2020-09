Austria inaspreste regulile de purtare a mastilor din cauza cresterii numarului de infectari

De luni, mastile vor fi obligatorii in magazine, in toate mijloacele de transport public si in scoli, in afara salilor de clasa, a precizat seful guvernului.Evenimentele private vor fi limitate la 50 de participanti in spatii inchise si la 100 in aer liber, iar cele cu caracter profesional vor putea primi pana la 1.500 de persoane in spatii inchise si 3.000 in aer liber.In Austria numarul zilnic de noi infectari este in crestere de la sfarsitul lunii iunie, ajungand joi la 644 de cazuri, cel mai ridicat nivel consemnat de la finele lui martie.Sapte regiuni - Viena, Graz, Innsbruck, Korneuburg, Wiener Neustadt, Bezirk-Kufstein si Schwaz din Tirol - au fost declarate vineri zone 'galbene', cu risc mediu de transmitere a virusului, potrivit agentiei APA.'Tocmai pentru ca vara a decurs bine si oamenilor nu prea le vine sa creada ca cifrele cresc din nou, va adresez tuturor un apel sa tratam impreuna situatia cu seriozitate', a subliniat cancelarul Kurz, intr-o conferinta de presa.