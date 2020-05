Austria permite din nou evenimentele culturale, cu masuri stricte de igiena impotriva COVID-19

Ziare.

"Azi incercam sa facem un mare pas in cultura", se redeschide astfel "o perspectiva foarte importanta pentru noi", a declarat luni ministrul austriac al Sanatatii, Rudolf Anschober, prezentand urmatoarea etapa de relaxare a restrictiilor impuse in timpul pandemiei.Evenimentele culturale vor fi reluate incepand de vineri, cu limitarea numarului de spectatori, care va creste progresiv de la o suta la o mie de persoane in spatii inchise, dar si cu adoptarea unui regim mai permisiv in ar liber."Cand vor fi depasite o suta de persoane, cultura va putea fi consumata exclusiv asezati", a spus ministrul, care a precizat ca mentinerea acestor masuri va depinde daca numarul de contagieri ramane scazut.Daca se va atinge acest obiectiv, in iulie evenimentele in spatii inchise vor putea avea 250 de spectatori (500 in aer liber) si, in functie de avizul autoritatilor locale, numarul spectatorilor va creste la 750 (1.250 in aer liber).Organizatorii trebuie sa prezinte in prealabil "un plan de siguranta" cu masuri de igiena pentru a limita riscul de raspandire a virusului.Distantarea fizica la teatru va fi suficienta, daca fiecare persoana va avea in dreptul sau un loc liber, pe principiul "tablei de sah".Insa organizatorii pot opta pentru masura ca spectactorii sa aiba gura si nasul acoperite de o masca de protectie.In cazul in care exista grupuri de patru persoane care locuiesc in aceeasi casa, atunci ei se pot aseza impreuna fara distantare.Actuala etapa de relaxare, cea de-a patra, vizeaza si redeschiderea hotelurilor, piscinelor, iar de vineri si a locurilor de agrement precum parcurile de distractii.Potrivit ministrului, unda verde a fost posibila datorita scaderii numarului de contagieri, care a determinat in primele etape redeschiderea progresiva a magazinelor, muzeelor, bibliotecilor si scolilor.Austria a inregistrat pana acum 16.459 de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 15.138 s-au recuperat iar 641 au decedat, in timp ce alte 139 de persoane sunt in continuare spitalizate.