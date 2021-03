Trei profesori din Austria au fost demisi dupa ce au refuzat sa poarte masti anti-COVID19

Trei profesori din districtele Freistadt, Voecklabruck si orasul Wels din Austria Superioara au fost demisi dupa ce discutiile cu autoritatile nu au reusit sa rezolve situatia, a precizat ziarul."Au existat multe eforturi pentru a-l convinge sa se conformeze masurilor de preventie, insa toate au fost in zadar", a declarat Ministerul Educatiei despre profesorul din Freistadt.Alti trei profesori din Freistadt, Braunau si Steyr au fost convinsi sa poarte masti si si-au pastrat slujbele, a mai spus ziarul.Incepand cu 25 ianuarie, Austria si-a inasprit regulile pentru a cere purtarea mastilor de tip FFP2, care filtreaza particulele, acolo unde anterior puteau fi utilizate masti de bumbac.In Elvetia , un client care a refuzat sa poarte masca nu va mai avea voie sa intre cinci ani in lantul de supermarketuri Migros.In Elvetia, unde purtarea mastii este obligatorie in interior, un autoproclamat "rebel al coronavirusului" a incercat sa intre intr-un supermarket din Lucerna fara a purta masca. El a refuzat in mod repetat sa poarte o masca si a fost in cele din urma arestat de politie. Barbatului i s-a interzis de asemenea accesul in magazinele SportXX si Micasa.