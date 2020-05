Austria renunta de la 15 iunie la obligativitatea mastilor in scoli, magazine si locuri turistice

Ziare.

Austria s-a numarat printre primele state europene care au impus obligativitatea purtarii mastilor, la inceputul lunii aprilie, pentru a preveni transmiterea infectiei cu noul coronavirus.De la mijlocul lunii viitoare nu se va renunta insa total la masti, care vor trebui purtate in continuare in transportul public, de catre frizeri si ospatari, precum si in spatiile publice unde este imposibil sa fie pastrata o distanta minima de 1 metru."Ne putem da jos mastile pas cu pas", a declarat cancelarul Sebastian Kurz intr-o conferinta de presa la Viena, anuntand o noua faza cu "mai putine reguli si mai multa responsabilitate individuala"."Ne aflam pe drumul bun", atat timp cat numarul zilnic de noi infectari s-a mentinut sub 50 in ultimele saptamani, a mai spus Kurz.Renuntarea partiala la obligativitatea mastilor este una din masurile prin care Austria incearca sa revina la o viata normala. Hotelurile si salile de fitness se pot redeschide de vineri, dupa ce o decizie similara a fost luata deja pentru magazine, restaurante si scoli.