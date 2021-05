Austria se va intelege separat cu alte state membre daca certificatul verde digital al UE mai intarzie

El a insistat ca Austria doreste sa instituie propriul sau certificat de acest fel inca de luna aceasta. "Nu este vorba despre fizica atomica" , a spus Kurz, recurgand la aceasta formulare pentru a sustine ca problemele inca in discutie despre certificatul verde european nu sunt chiar atat de complexe, respectiv recunoasterea diferitelor documente nationale sau regulile privind carantina.Multe locuri de munca depind de libertatea de miscare si calatoriile sunt un pilon esential al economiei, a explicat seful guvernului austriac, a carui tara are o industrie turistica foarte dezvoltata. Posesorii documentului (in format fizic sau digital) propus vor putea sa dovedeasca cu acesta ca au fost vaccinati anti-COVID-19, ca au fost testati negativ in urma unei probe PCR recente sau ca sunt imunizati in urma unei infectari de care s-au vindecat, evitand astfel restrictiile (carantina, testare) in tara de destinatie.Dar inca nu s-au finalizat discutiile asupra costurilor , datelor, chestiunilor privind respectarea dreptului la viata privata, precum si asupra aspectelor tehnice si medicale, printre altele. Exista de asemenea opinii conform carora redeschiderea turismului intracomunitar este prematura in conditiile unei rate inca reduse a vaccinarii populatiei europene.O alta chestiune de lamurit este daca testele de anticorpi pot fi considerate o dovada adecvata ca o persoana care s-a recuperat dupa COVID-19 este imuna in fata unei noi infectii.