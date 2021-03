Austria analizeaza posibilitatea achizitionarii de vaccin rusesc: "Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin"

'Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin, suntem in contact permanent cu ambasadorul Rusiei si cu societatile de productie din Rusia', a declarat Kurz in fata presei, adaugand ca aceste discutii s-au referit atat la o 'aprovizionare potentiala' cu ser rusesc 'in cazul unei autorizatii din partea EMA' (Agentia Europeana a Medicamentului), cat si la posibilitatea de a colabora la producerea vaccinului impotriva COVID-19.Dintre cele 27 de tari membre ale UE , doar Ungaria a achizitionat si a inceput sa utilizeze vaccinul rusesc, in timp ce Slovacia a primit primele 200.000 de doze, dar inca nu a inceput sa le injecteze.Kurz a insistat din nou asupra planurilor sale de colaborare cu Israel si Danemarca , in afara Uniunii Europene, pentru cercetarea si producerea de noi vaccinuri pentru a contracara eventualele mutatii ale virusului COVID-19 in urmatorii ani.'Cu siguranta vom avea nevoie de 30 milioane de vaccinuri, de aceea ne concentram pe cooperarea cu Danemarca si Israel pentru cercetare si productie', a spus el, indicand ca mai multe tari si-au manifestat interesul de a se alatura acestei cooperari, dar fara sa ofere mai multe detalii.Cancelarul austriac justificase anterior aceasta strategie in afara UE prin faptul ca EMA 'este prea lenta in aprobarea vaccinurilor si exista probleme in ceea ce priveste furnizarea de seruri de catre companiile farmaceutice'.'Trebuie sa ne pregatim pentru mai multe mutatii si nu ar trebui sa depindem in continuare doar de UE in materie de producere a vaccinurilor de a doua generatie', a insistat Kurz, care a spus ca numerosi oameni de stiinta prevad ca populatia va trebui sa se imunizeze de mai multe ori in urmatorii ani.