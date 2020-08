Barbat arestat in Austria pentru sapte infractiuni cu caracter antisemit. Printre fapte, vandalizarea unei sinagogi si agresarea presedintelui comunitatii evreiesti

Barbatul pus sub acuzare este suspectat ca l-a agresat pe presedintele comunitatii evreiesti locale si ca a aruncat cu pietre si a scris mesaje antisemite pe zidurile sinagogii.Surse din Ministerul de Interne au indicat pentru APA ca el a recunoscut. Nu a fost oferit niciun detaliu legat de identitatea acestuia.Miercuri, fatada sinagogii a fost acoperita de sloganuri pro-palestiniene.Sambata seara, presedintele comunitatii evreiesti locale, Elie Rosen, a fost agresat pe strada de un necunoscut inarmat cu o bata, dar fara sa fie ranit.Actele de vandalism si agresiunea au fost condamnate de presedintele federal, Alexander Van der Bellen, si de cancelarul Sebastian Kurz."Ura fata de evrei si antisemitismul nu isi au locul in societatea noastra", a scris pe Twitter seful statului, in timp ce al doilea s-a declarat "socat de agresiune".In 2019, in Austria au fost semnalate 550 de incidente antisemite, dintre care aproape jumatate atribuite militantilor de extrema dreapta, o cifra care s-a dublat in cinci ani.La 9 si 10 noiembrie 1938, marea sinagoga din Graz a fost distrusa in timpul "Noptii de Cristal", pogromul organizat de nazisti impotriva evreilor sub al Treilea Reich.In anul 2000, o noua sinagoga cu o arhitectura moderna si-a deschis portile pe fundatia celei vechi.