Anuntul facut de Cancelarul Austriei si partenera sa: "Suntem coplesiti de bucurie ca in curand vom fi trei"

"Suntem coplesiti de bucurie si recunoscatori ca in curand vom fi trei. Va cer sa fiti intelegatori pentru ca vom mentine in continuare privata viata noastra personala. Insa suntem bucurosi ca putem inpartasi aceasta bucurie cu voi", a notat Kurz in social media.Cancelarul in varsta de 34 de ani este anchetat de catre procuratura anticoruptie cu privire la o presupusa marturie falsa la audieri intr-o Comisie parlamentara care ancheteaza cu privire la scandalul Ibiza, provocat de o inregistrare video, care a condus la caderea Guvernului sau anterior.