Cum putea fi prevenit atacul terorist din Viena. Austria a fost informata ca jihadistul a incercat sa cumpere munitie din Slovacia

Austria a arestat 14 persoane cu varste cuprinse intre 18 si 28 de ani, in legatura cu acest atac si le investigheaza sub suspiciunea ca apartin unei organizatii teroriste, a spus ministrul, adaugand ca trebuie investigate si actiunile atacatorului."Inainte de inceperea atacului, unele lucruri nu au functionat bine, potrivit informatiilor disponibile", a spus Nehammer intr-o conferinta de presa.In luna iulie, serviciul de informatii slovac a transmis Austriei informatii care sugerau ca atacatorul a incercat fara succes sa cumpere munitie din Slovacia, au spus Nehammer si directorul general pentru Securitate Publica, Franz Ruf."In urmatorii pasi, in mod evident ceva nu a mers bine in privinta comunicatiilor", a aratat Nehammer, care a cerut infiintarea unei comisii independente care sa analizeze erorile produse.Dupa primirea informatiilor din Slovacia, agentiile austriece de informatii de la nivel federal si provincial au facut verificarile necesare si au trimis intrebari Slovaciei, a spus Ruf."Depinde de comisie sa clarifce daca procesul a decurs optim si in conformitate cu legea", a precizat ministrul, presat sa spuna ce nu a functionat bine.Autorul atacului armat, care a fost ucis de politie la cateva minute dupa ce a deschis focul in directia unor baruri aglomerate, era un tanar de 20 de ani, cu cetatenie austriaca si macedoneana. Nascut si crescut la Viena, el fusese condamnat si facuse inchisoare pentru ca incercase sa ajunga in Siria pentru a se alatura organizatiei Stat Islamic.Toti cei arestati in acest caz au "un trecut de migranti", a mai spus Nehammer.Seful politiei din Viena, Gerhard Puerstl, a declarat ca acestia au cetatenie dubla, austriaca si din partea statelor Bangladesh, Macedonia de Nord, Turcia sau Rusia.Martorii atacului au predat autoritatilor peste 20.000 de filmari cu telefonul mobil, pe care autoritatile le-au analizat inainte de a ajunge la concluzia ca a fost un singur tragator, a precizat Nehammer, punand capat confuziei in aceasta privinta. Elvetia a arestat la randul ei doi barbati, prieteni cu tragatorul, in legatura cu acest atac.