Evenimentele in aer liber cu pana la 10.000 de persoane vor fi permise in Austria din septembrie

Din iulie este permisa practicarea tuturor sporturilor de echipa si individuale in aer liber si in interior, fara necesitatea mentinerii distantarii fizice, dar respectand normele de igiena si alte precautii sanitare, mai arata digi24.ro.Potrivit sursei citate, ministrul austriac al sporturilor, ecologistul Werner Kogler le-a cerut cetatenilor sa de dovada de "bun simt" in aceasta vara, avand in vedere ca "virusul este in continuare aici".La randul sau, seful Guvernului, Sebastian Kurz, a declarat ca "in pofida cifrelor scazute poate izbucni oricand un focar". Kurz le-a cerut cetatenilor "sa nu arunce mastile, pentru ca am putea avea nevoie din nou de ele".Din septembrie se vor putea organiza evenimente in spatii inchise cu pana la 5.000 de persoane, iar in aer liber cu 10.000 de persoane. Insa aceste evenimente necesita o inregistrare voluntara a tuturor participantilor si respectarea unor reguli, precum mentinerea distantarii fizice si rezervarea anticipata a locurilor, mai arata digi24.ro