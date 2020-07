Noi conditii de acces in Austria pentru persoanele care vin din Romania: Termenul de valabilitate a testului biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 a fost redus de la 4 zile la 72 de ore

"In continuarea informatiilor transmise cu privire la conditiile de calatorie in Republica Austria, MAE precizeaza ca autoritatile austriece au publicat in seara zilei de 24 iulie 2020 o noua Ordonanta pentru revizuirea conditiilor de intrare si tranzit in Republica Austria pentru persoanele care provin din state pentru care exista alerte de calatorie, inclusiv Romania, cu valabilitate de pana la data de 30 septembrie 2020. Principalele modificari, fata de masurile anterioare, sunt diminuarea perioadei termenului de valabilitate a testului biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 de la 4 zile la 72 de ore si reducerea perioadei de izolare la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, de la 14 zile la 10 zile", anunta MAE.Conform noilor prevederi, incepand cu data de 27 iulie a.c., ora 00:00, accesul cetatenilor romani si ai statelor membre UE provenind din Romania cu destinatia Republica Austria este permis daca detin un test molecular negativ pentru SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, atestat printr-un certificat in limba germana sau engleza. In lipsa acestuia, persoanele respective si cei cu care locuiesc impreuna sunt obligati sa se supuna timp de 10 zile unei izolari la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, imediat dupa intrarea in Republica Austria, ale carei costuri trebuie suportate de catre persoana in cauza. Daca un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 efectuat in perioada izolarii este negativ, izolarea instituita pe perioada celor 10 zile se suspenda.In situatia in care cetateanul strain nu poate prezenta certificatul medical sau dovada unei cazari adecvate, autoritatile austriece nu vor permite intrarea pe teritoriul Republicii Austria.Noile prevederi se aplica inclusiv turistilor romani.Pentru cetatenii terti (non-UE) care vin din Romania intrarea este permisa numai cu test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 negativ, dar sunt obligati sa intre in izolare la domiciliu sau intr-o locatie adecvata timp de 10 zile, pe cheltuiala proprie. Daca nu pot demonstra existenta unei locuinte adecvate pentru izolare, li se interzice accesul.Persoane care vin din urmatoarele state: Andorra, Belgia, Danemarca Italia , Croatia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Monaco, Olanda , Norvegia, Polonia , San Marino, Elvetia , Slovacia, Slovenia, Spania , Cehia, Ungaria , Vatican, Marea Britanie , Cipru, pot intra liber in Austria daca prezinta un document care sa ateste dreptul de sedere / resedinta in Austria sau in statele mentionate si fac dovada ca in ultimele 10 zile nu au calatorit in afara Austriei sau a statelor respective.Tranzitul este permis in regim permanent, fara oprire, pentru cetatenii care vin din Romania si care merg spre destinatii din alte state. Autoritatile locale pot solicita prezentarea unor documente justificative care sa asigure intrarea in tara de destinatie: domiciliu / rezidenta / drept de sedere / contract de munca / orice alta dovada a necesitatii intrarii, de exemplu adeverinta de tratament medical imperios necesar, de studii etc., precum si completarea unei declaratii de tranzit. Aceasta este disponibila la urmatorul link: https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Bukarest/Dokumente/Beilage_B__Formular_Ein-Durchreise_2020-07-17-Englisch.pdf.MAE reaminteste ca zborurile catre si din Romania raman in continuare suspendate.Ministerul Afacerilor Externe continua dialogul cu autoritatile austriece si va comunica public elementele de noutate care vor fi transmise oficial de catre partea austriaca.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Viena.