Eroare grava la un spital din Austria. Unui pacient i-a fost amputat piciorul gresit

Pacientul in varsta sufera de multe boli, a anuntat Clinica Freistadt, situata intr-un oras cu acelasi nume de langa granita cu Cehia. Bolile de care sufera barbatul i-au afectat picioarele, pana la punctul in care piciorul stang a necesitat amputarea, potrivit Reuters. Suntem profund socati de faptul ca marti , 18 mai, in pofida standardelor de asigurare a calitatii, piciorul gresit al unui barbat de 82 de ani ... a fost amputat", a spus clinica, adaugand ca greseala a fost observata prima data in timpul schimbarii bandajului, joi dimineata.Se pare ca eroarea s-a produs cu putin timp inainte de operatie, cand piciorul care urma sa fie amputat a fost marcat, a mai spus clinica. Din pacate, greseala prin care piciorul drept a fost amputat in loc de cel stang, a avut loc ca urmare a unei serii de circumstante nefericite", a mai spus clinica, adaugand ca investigheaza ce s-a intamplat si isi va revizui standardele.Pacientului i s-a oferit asistenta psihologica si trebuie supus unei noi operatii pentru a-i fi amputat piciorul stang. "Operatia este planificata in scurt timp", a mai spus clinica.