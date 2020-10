Primele exit-poll-uri de la alegerile din Viena: Victorie ferma a social-democratilor, in timp ce extrema dreapta a inregistrat un rezultat dezastruos

Partidul Social-Democrat (SPO) a castigat, potrivit primelor estimari, 41,7% din voturi si ar putea alege sa formeze o coalitie cu conservatorii clasati pe locul doi cu 18,7%, sa-si reia coalitia cu Verzii, clasati pe locul trei cu 14,6%, sau cu Liberalii, care au intrunit 8,1% dn voturi.Social-democratii au exclus orice alianta cu extrema dreapta, divizata si sanctionata de electorat dupa difuzarea, in 2019, a unor inregistrari facute cu o camera ascunsa in care se putea vedea cum liderul sau negocia finantari oculte cu o femeie care se dadea drept oligarh rus.Partidul Austriac al Libertatii (FPO, extrema dreapta) a pierdut 23,3% si s-a prabusit la 7,5% din voturi, in timp ce fostul sau presedinte, ex-cancelarul Heinz-Christian Strache, care a fondat un nou partid, a intrunit doar 3,6% din sufragiile exprimate.Marja de eroare comunicata de Institutul SORA se ridica la 2% din cauza numarului de buletine de vot prin corespondenta, ce s-a dublat de la precedentul scrutin in 2015, in special din cauza pandemiei de coronavirus.Orasul Viena este capitala Austriei, dar si unul dintre cele noua landuri ale tarii. Alegatorii au fost chemati la urne pentru a reinnoi consiliul municipal si primariile din 23 arondismente.Cetatenii europeni au putut vota la nivel de arondisment, dar nu pentru desemnarea celor alesi in consiliul municipal.Rezultatele definitive vor fi comunicate luni.