Romani exploatati in Austria ca muncitori necalificati. Peste 200 de persoane retinute intr-o operatiune Europol

Banuitii ar fi recrutat muncitori necalificati din Republica Moldova , Romania, China si Guineea. Acestia erau transportati in Austria , apoi pusi sa munceasca la constructii si/sau in domeniul hotelier.Operatiunea a avut loc in perioada mai-iunie 2021, relateaza presa de la Viena. In total, s-au verificat peste 4000 de locatii, 16.000 de vehicule si mai mult de 56.000 de persoane. Drept urmare, oamenii legii au deschis peste 700 de investigatii, dintre care 130 se refera la trafic de persoane.In urma perchezitiilor s-au ridicat 14 telefoane mobile, sapte documente falsificate si 32.000 de euro numerar/ Sapte persoane au fost arestate, iar investigatiile sunt inca in derulare, relateaza Agora.md