Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina la intrarea in tara. Ei vor suporta costul din bugetul personal

Exceptiile de la carantina

Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile austriece au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare in Republica Austria in contextul evolutiei pandemiei de COVID-19. Acestea vor intra in vigoare incepand de sambata, 19 decembrie si, conform informatiilor disponibile la acest moment, se vor aplica pe o perioada nedeterminata.Astfel, persoanele care calatoresc in Republica Austria, inclusiv din Romania, vor fi plasate in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal.Masura plasarii in carantina poate fi suspendata in urma prezentarii(de tip PCR sau antigen), efectuat nu mai devreme de a 5-a zi de la intrarea in Republica Austria, cheltuielile fiind suportate de catre persoanele in cauza, precizeaza autoritatile De asemenea, toate persoanele care intra in Republica Austria trebuie sa completeze si sa detina in format fizic formularul Declaratie de carantina, disponibil la:https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816336.pdfsighttps://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2020_II_563/COO_2026_100_2_1816335.pdfsigIn situatia in care cetateanul strain nu poate prezenta dovada care sa ateste domiciliul sau o cazare adecvata, autoritatile austriece nu vor permite intrarea pe teritoriul Republicii Austria. Noile masuri privind conditiile de intrare se aplica inclusiv turistilor.Sunt exceptate de la masura carantinei si pot intra fara restrictii in Republica Austria persoanele care calatoresc din Australia, Finlanda Islanda , Japonia, Noua Zeelanda, Norvegia, Republica Coreea, Uruguay si Vatican si prezinta documente justificative care sa ateste faptul ca, in ultimele 10 zile, s-au aflat pe teritoriul statelor respective.Totodata, persoanele care fac parte din anumite categorii profesionale sunt exceptate de la masura carantinarii daca prezinta rezultatul negativ al unui test molecular tip PCR sau antigen pentru infectia cu SARS-CoV-2, redactat in limba germana sau engleza, prelevat cu cel mult 72 de ore inaintea intrarii in acest stat: personalul diplomatic si angajatii organizatiilor internationale, personalul aflat in misiune umanitara, persoanele care intra din motive profesionale, insotitori ai persoanelor care calatoresc din motive medicale, persoanele care sosesc pentru a raspunde unei indatoriri juridice sau administrative obligatorii, precum prezentarea la citatii in procese juridice. In lipsa rezultatului negativ al unui test, persoanele respective si cele cu care locuiesc sunt obligate sa se supuna unei perioade de carantina de 10 zile la domiciliu (sau intr-o locatie adecvata ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal), imediat dupa intrarea in Republica Austria. Masura plasarii in carantina poate fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ al unui test molecular negativ tip PCR sau antigen efectuat in aceasta perioada.Cu privire la, acesta este permis in regim permanent, fara oprire (innoptare) pe teritoriul Republicii Austria spre destinatii din alte state si fara aplicarea masurii de carantina sau prezentarea unui test pentru infectia cu SARS-CoV-2, daca deplasarea spre statul de destinatie este justificata corespunzator. Autoritatile pot solicita prezentarea unor documente care sa asigure intrarea in statul de destinatie: acte de domiciliu, rezidenta, drept de sedere, contract de munca sau orice alta dovada a necesitatii intrarii, de exemplu adeverinta de tratament medical imperios necesar, de studii etc.