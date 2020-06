Studiu: peste 40% dintre locuitorii statiunii de schi in care a izbucnit principalului focar COVID-19 din Austria au dezvoltat anticorpi

Ziare.

La sfarsitul lunii aprilie au fost efectuate teste de anticorpi in randul a 80% dintre cei 1.900 de locuitori ai acestei mici statiuni, supranumita "Ibiza din Alpi" datorita petrecerilor spectaculoase organizate in proximitatea partiilor de schi.Ischgl a devenit insa un simbol al contagierilor necontrolate cu noul coronavirus, dupa ce sute de turisti s-au infectat acolo intre sfarsitul lunii februarie si inceputul lunii martie, inainte de intrarea in vigoare a unor masuri stricte de izolare, adoptate pentru a frana pandemia.Turistii straini au dus apoi cu ei virusul in tarile lor de origine, unde au provocat mii de noi infectii, mai ales in Germania si in tarile scandinave.Potrivit Universitatii de Medicina din Innsbruck, care a realizat studiul, au fost utilizate patru metode diferite pentru a determina existenta anticorpilor intre cei aproape 1.500 de locuitori testati. Procentul de 42,2% este cel mai inalt relevat vreodata in perioada acestei pandemii, a asigurat joi virusologul Dorothee von Laer de la Universitatea de Medicina din Innsbruck.Pe de alta parte, expertii austrieci au precizat ca 85% dintre cei contagiati la Ischgl nu au prezentat niciun fel de simptome. "Ceea ce demonstreaza ca multe cazuri de coronavirus nu pot fi niciodata detectate", a precizat epidemiologul Peter Willeit, un alt expert care a participat la acest studiu.Focarul din Ischgl a generat un val de nemultumire in multe tari, precum Germania, Norvegia si Islanda , ca urmare a reactiei intarziate a autoritatilor tiroleze, inclusiv atunci cand acestea au fost informate ca multi turisti s-au intors in tarile lor si erau deja infectati cu noul coronavirus.Peste 5.000 de persoane din 40 de tari, care au fost expuse la focarul de infectie din Ischgl, au depus o plangere colectiva impotriva autoritatilor din Tirolul austriac.