Austria anunta masuri dure dupa atacul terorist din Viena. Faptele de terorism, pedepsite cu inchisoare pe viata

Potrivit digi24.ro, cei care au fost condamnati pentru terorism si si-au ispasit deja pedeapsa vor fi monitorizati prin etichetare electronica. Sursa citata mai arata ca, potrivit lui Sebastian Kurz, Austria are un numar relativ mare de oameni care s-au alaturat Statului Islamic ori au incercat sa faca acest lucru.Sebastian Kurz a mai declarat, potrivit digi24.ro , ca numarul "luptatorilor teroristi straini" in Austria depaseste 150, dintre care unii se afla in inchisoare. Alti peste 100 nu s-au intors inca in tara.