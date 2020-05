UE trimite in justitie Austria pentru ca a redus alocatiile copiilor lucratorilor straini

Ziare.

Aceasta politica este discriminatorie "caci inseamna ca unii lucratori mobili ai UE din Austria care contribuie pe deplin la economia austriaca, ca mana de lucru si sistem de securitate sociala primesc beneficii mai mici", au declarat joi responsabili UE, informeaza DPA.Potrivit acestor reguli, beneficiile pentru familii sunt calculate conform unui indice al nivelurilor nationale de putere de cumparare, ceea ce inseamna ca lucratorii ale caror familii traiesc in tari vecine din UE, precum Ungaria si Slovacia, primesc mai putini bani decat omologii lor din Austria.Comisia s-a adresat Austriei in acest sens la scurt timp dupa introducerea acestor politici in ianuarie 2019 pentru a-si exprima ingrijorarea. Dar raspunsul Vienei nu a convins executivul european, responsabil de monitorizarea respectarii de catre statele membre a legislatiei UE.Aceasta politica contravine regulilor blocului comunitar in materie de coordonare a securitatii sociale si de libera circulatie, potrivit unui comunicat al Comisiei.Austria este de acum deferita Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), instanta suprema a blocului comunitar care poate ordona tarii sa-si modifice regulile, sub amenintarea ultima de aplicare a unor amenzi severe.