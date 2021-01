VIDEO Mii de oameni au participat, in Viena, la o manifestatie impotriva restrictiilor din pandemie

Manifestantii, multi fara masti, au scandat si au afisat mesaje de genul: "Kurz trebuie sa plece". Austria , o tara cu 8,9 milioane de locuitori, se afla in a treia perioada de lockdown, in care sunt deschise doar magazinele esentiale. Tara a raportat pana acum aproape 390.000 de cazuri de infectare cu coronavirus si aproape 7.000 de decese cauzate de Covid-19.Expertii in sanatatea publica au afirmat, dupa o intalnire cu oficiali din guvern, ca rata infecatrilor este prea mare ca sa se ia in calcul relaxarea restrictiilor in acest moment.