Autonomia strategică europeană, în mâinile Germaniei

Pe măsură ce Berlinul se conturează inevitabil drept principala putere militară a Uniunii Europene, rămâne întrebarea dacă miliardele sale vor consolida sau vor estompa viziunea lui Emmanuel Macron privind o apărare europeană autonomă.

Anxietățile istorice ale Franței legate de puterea militară germană reapar într-o nouă formulă. Dacă în secolele XIX și XX temerile vizau invazia de peste Rin, astăzi Parisul se teme de pierderea rolului său de lider militar-diplomatic în cadrul Uniunii Europene, scrie Politico.eu.

Planurile Germaniei de a-și dubla cheltuielile de apărare sunt privite la Paris atât ca o pavăză împotriva agresiunii ruse și a retragerii Statelor Unite, cât și ca o amenințare la adresa influenței franceze. Oficialii francezi susțin că Emmanuel Macron este „obsedat” de libertatea bugetară a Berlinului, în contrast cu constrângerile financiare ale Franței.

Disparități de buget

Ambele state sunt obligate, teoretic, să atingă până în 2035 pragul de 3,5% din PIB pentru apărare, conform noului angajament NATO. Germania are un plan credibil pentru a atinge acest obiectiv până în 2029, cu un buget anual estimat la 150 de miliarde de euro. Franța, aflată sub presiunea reducerii deficitului bugetar, va putea cheltui cel mult 80 de miliarde.

Astfel, de la bugete comparabile în prezent — 86 de miliarde de euro pentru Germania și 62 de miliarde pentru Franța —, diferența va deveni uriașă în doar câțiva ani.

Puterea simbolică și limitele reale

Unii oficiali francezi resping totuși ideea că influența Parisului în Europa va fi erodată, invocând statutul său de putere nucleară, locul permanent în Consiliul de Securitate al ONU și capacitatea sa de proiecție militară globală.

Comandanți militari francezi au exprimat scepticism și față de capacitatea Bundeswehr-ului de a deveni rapid o forță eficientă, după decenii de reținere strategică. Chiar și cu investițiile masive, va fi nevoie de timp pentru ca armata germană să egaleze nivelul de pregătire și experiență al Franței.

Alegerea Germaniei: Europa sau SUA?

Întrebarea imediată este unde vor fi direcționate cheltuielile germane: către dezvoltarea unei industrii europene de apărare sau către achiziții masive de echipamente americane. Cancelarul Friedrich Merz oscilează între declarații despre „suveranitatea strategică europeană” și reafirmarea angajamentului transatlantic în cadrul NATO.

Parisul a fost deja dezamăgit de decizia Rheinmetall de a colabora cu compania americană Anduril pentru producția de drone și rachete, văzută drept un semnal că Berlinul preferă parteneriatele peste Atlantic.

O fereastră de oportunitate

Pentru a construi o bază militar-industrială solidă în Europa, Berlinul și Parisul trebuie să acționeze rapid, înainte ca deciziile majore privind investițiile să fie deja definitive. În lipsa unei colaborări strânse, există riscul ca autonomia strategică europeană să fie subminată chiar înainte de a prinde contur.

În timp ce Parisul privește cu neliniște următorul deceniu, Berlinul este pe cale să devină nu doar motorul economic, ci și puterea militară dominantă a Uniunii. Realitatea incomodă pentru Franța este că, în privința viitorului apărării europene, cheia se află acum în mâinile Germaniei.

