Reactii in Romania dupa actul terorist din Belarus: "Uniunea poate arbora un steag alb daca Lukashenko scapa cu nesimtirea asta"

Potrivit relatarilor opozitiei din Belarus , avionul civil de pasageri a primit o alerta falsa cu bomba de la autoritatile armate si a fost escortat spre aeroport de un avion de vanatoare MiG-29 dotat cu rachete.La bordul avionului se afla Roman Protasevici, un cunoscut opozant belarus care colabora cu canalul de Telegram Nexta, principala cale de comunicare a cetatenilor care lupta impotriva regimului Lukasenko.Protasevici s-a deplasat sambata, 22 mai, la Atena impreuna cu Svetlana Tikhanovskaya, recunoscuta de mai multe state occidentale drept castigatoarea alegerilor prezidentiale din Belarus. Protasevici publicase mai multe fotografii din Grecia , care au atras atentia oficialilor statului belarus.Militarii de pe Aeroportul Minsk au ordonat tuturor celor 123 de pasageri aflati la bord sa coboare pentru a le fi verificate bagajele, iar pe Protasevici l-au retinut Aeronava nu decolase spre destinatia Vilnius la ora redactarii acestui articol. Autoritatile din Uniunea Europeana au reactionat vehement , in frunte cu sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , care a calificat actiunea drept complet inacceptabila.Analistul politic Sorin Ionita considera ca "guvernul din Minsk a devenit entitate terorista, ca Hamas sau PLO pe vremea lui Yasser Arafat tanar".Si politologul Radu Burnete vorbeste despre un act greu de inteles, dar de o gravitate fara precedent."Daca Lukashenko scapa cu nesimtirea asta si cu ceea ce este un act de terorism de stat, Uniunea poate in curand sa arboreze un steag alb si sa invite orice dictator sa faca ce are el chef la granitele noastre si chiar in interiorul lor. Ce-o sa pateasca? Mustrare pe TikTok?", scrie Burnete intr-o postare pe Facebook Si scriitorul Vasile Ernu a exprimat un punct de vedere referitor la situatia din Belarus: