Apel disperat al parintilor jurnalistului Roman Protasevic, arestat in Belarus: "Speram cu adevarat ca Europa ne va ajuta"

In cursul manifestatiei, mama jurnalistului Roman Protasevici, Natalia Protasevici, a lansat un apel "tuturor tarilor din UE si Statelor Unite" sa ajute la eliberarea lui "Roman si a partenerei sale Sofia , precum si a tuturor persoanelor inchise"."Vrem sa traim intr-o tara libera, intr-o tara in care toata lumea sa aiba dreptul de a-si exprima convingerile", a adaugat tatal sau, Dmitri.Participantii au scandat "Traiasca Belarusul!" si au purtat pancarte pe care se puteau citi sloganuri ca "Libertate pentru Belarus" sau denuntand o "Coree de Nord in centrul Europei".Roman Protasevici, jurnalist belarus exil in varsta de 26 de ani, si partenera sa Sofia Sapega, 23 de ani, au fost arestati duminica dupa ce Belarusul a interceptat avionul de pasageri al companiei Ryanair la bordul caruia zburau de la Atena la Vilnius. Aceasta arestare si interceptarea avionului sub pretextul unei amenintari teroriste au suscitat indignarea internationala."Speram cu adevarat ca Europa ne va ajuta, pentru ca este dificil sa luptam impotriva unui regim care are totul, care are puterea, in timp ce aici avem doar drapeluri ca arme", a declarat Natalia Burak, o comercianta din Belarus in varsta de 35 de ani, care traieste la Varsovia."In calitate de belarusi, vedem o multime de orori si monstruozitati. Chiar in aceasta saptamana, o persoana a fost ucisa in inchisoare", adauga un alt protestatar, Aleksei, 38 de ani, inginer de calculatoare.La randul sau, opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia, care traieste in exil in Lituania, a reamintit pe Twitter sambata ca sotul ei "a fost inchis de regim exact in urma cu un an". Opozanta a candidat la alegerile prezidentiale in locul sotului ei incarcerat, iar adversarii regimului condus de Aleksandr Lukasenko considera ca ea a fost adevarata castigatoare a scrutinului.In acelasi timp, presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a fost primit cu incepere de vineri la Soci de omologul sau rus, Vladimir Putin , principalul sau sprijin in fata contestatiei care i-a amenintat puterea in toamna anului trecut.