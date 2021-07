Presedintele Belarusului a ordonat inchiderea frontierei cu Ucraina: "O cantitate imensa de arme vine de acolo"

"O cantitate imensa de arme vine din Ucraina in Belarus. Iata de ce am ordonat fortelor de securitate a frontierei sa inchida complet frontiera cu Ucraina", a spus Lukasenko.Liderul de la Minsk a afirmat ca autoritatile belaruse au destructurat "celule teroriste latente" legate de Germania , Ucraina, SUA, Polonia si Lituania, celule pe care le-a acuzat ca planificau sa "inlature prin violenta regimul" din Belarus.Disputa dintre Belarus si Occident s-a intensificat recent dupa aterizarea fortata si ilegala a unui zbor Ryanair la Minsk, in Belarus, la 23 mai 2021, fapt care a pus in pericol siguranta aviatiei, si cu retinerea de catre autoritatile belaruse a jurnalistului Roman Protasevici si a prietenei sale, Sofia Sapega.La 21 iunie, Uniunea Europeana a impus masuri restrictive impotriva a 78 de persoane din Belarus si a opt entitati. Aceasta decizie a fost luata avand in vedere escaladarea incalcarilor grave ale drepturilor omului in Belarus si actele violente de represiune indreptate impotriva societatii civile, a opozitiei democratice si a jurnalistilor.