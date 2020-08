Belarus: Laureata a premiului Nobel, audiata intr-o ancheta declansata impotriva opozitiei

Ea va fi audiata in cadrul anchetelor declansate contra "consiliului de coordonare" format de opozitie si din care face parte, au indicat aliatii sai.Potrivit acestui "consiliu" format pentru a promova o tranzitie politica in Belarus , Svetlana Alexievici a fost convocata de anchetatori miercuri, in calitate de martor in cazul lansat contra acestui organism acuzat "ca ameninta securitatea nationala".Svetlana Alexievici este membra a prezidiului "consiliului de coordonare" si a sprijinit-o pe Svetlana Tihanovskaia, refugiata in Lituania si care a revendicat victoria la alegerile prezidentiale contestate din 9 august.Fosta jurnalista, Svetlana Alexievici este autoarea cartilor care abordeaza tragediile epocii sovietice, al Doilea Razboi Mondial, catastrofa nuclear de la Cernibil sau razboiul din Afganistan.Potrivit opozantei Maria Kolesnikova, romanciera in varsta de 72 de ani are o sanatate fragila. Presedintele Alexandr Lukasenko se confrunta de la prezidentiale cu o miscare de protest inedita, dar pana in prezent a respins ideea unei plecari si refuza sa dialogheze cu cei care-l contesta. El a acuzat "consiliul de coordonare" ca incearca sa "impiedice puterea".Intr-o convorbire telefonica, luni, cu Vladimir Putin , principalul sau aliat in ciuda tensiunilor, Alexandr Lukasenko l-a informat pe omologul sau rus de "masuri pe care le are in vedere pentru normalizarea situatiei" in Belarus, potrivit Kremlinului.Justitia a declansat saptamana trecuta anchete pentru "apeluri la actiuni care vizeaza sa aduca atingere securitatii nationale", acuzatie pasibila cu pedepse de la 3 la 5 ani de inchisoare.Luni, doi membri ai "consiliului de coordonare", Serghei Dilevski si Olga Kovalkova, si mai multi lideri ai grevistilor au fost arestati de politie la intrarea in uzina de tractoare din Minsk (MTZ).