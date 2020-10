UPDATE Belarus: Manifestantii anti-Lukasenko au fost dispersati in mod violent cu tunuri de apa si grenade lacrimogene. Circa 100 de persoane au fost arestate

Stirea initiala

"Tunuri cu apa si grenade asurzitoare au fost folosite la Minsk", a declarat purtatoarea de cuvant a ministerului, Olga Cemodanov.Mass-media belaruse independente au difuzat imagini cu arestari brutale din timpul a ceea ce pare a fi cea mai violenta reprimare a unei manifestatii la Minsk, de la mijlocul lui august. Fortele de securitate lovesc in demonstranti si ii duc cu forta spre mici autobuze. Persoane ranite, cu capetele bandajate, pot fi vazute stand pe jos.Numerosi protestatari au fost arestati duminica. Potrivit organizatiei pentru apararea drepturilor omului Viasna, circa 100 de persoane, inclusiv numerosi jurnalisti, au fost arestati in dupa-amiaza zilei de duminica.Potrivit site-ului tut.by, politia belarusa a folosit grenade asurzitoare si gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestanti.Mai multe statii de metrou au fost inchise la Minsk pentru a-i impiedica pe oameni sa ajunga in centru, unde au loc protestele.Zeci de protestatari au fost retinuti, duminica, dupa confruntari violente cu politia din Minsk, a transmis agentia Interfax, preluata de Reuters, citata de News.ro. Aproximativ 50 de oameni au fost arestati, potrivit martorilor. Belarus , fosta republica sovietica cu o populatie de peste 9,5 milioane de locuitori, este scena unor proteste si greve de amploare incepand din 9 august, cand au avut loc alegeri prezidentiale pe care opozitia sustine ca liderul Alexandr Lukasenko le-a fraudat pentru a obtine al saselea mandat.Presedintele, care neaga acuzatiile, s-a intalnit sambata, intr-o inchisoare din Minsk, cu mai multi opozanti incarcerati.Lukasenko ar fi vorbit la intalnire despre schimbarile pe care le-a propus pentru Constitutie. "Constitutia nu poate fi scrisa in strada", a afirmat el.In timpul manifestatiilor anti-Lukasenko, peste 13.000 de persoane au fost retinute, unele fiind eliberate pana in prezent.