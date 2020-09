Belarus: Unul dintre ultimii doi membri ai Consiliului de Coordonare al opozitiei inca in libertate, retinut de ''barbati mascati''

"Maxime Znak a venit la birou pentru a participa la o videoconferinta, insa nu s-a mai alaturat (discutiei). Nu a mai apucat decat sa trimita cuvantul 'mascati'", a informat serviciul de presa al grupului sau de opozitie pe canalul sau de mesagerie, Telegram, publicand de asemenea o fotografie cu avocatul condus de barbati inarmati si in civil.Potrivit agentiei de presa RIA, politia din Belarus nu are informatii privind o presupusa retinere a lui Znak.Avocatul lui Znak a declarat, citat de Sputnik Belarus, ca apartamentul politicianului de opozitie a fost verificat de comisia de ancheta a tarii.Conform Sputnik Belarus, Znak face obiectul unor proceduri judiciare din partea comisiei de ancheta.Agentia Interfax a relatat ca anchetatori ai statului au verificat de asemenea birourile politicianului de opozitie Viktor Babariko, aflat la inchisoare.Marti, o cunoscuta lidera a opozitiei, Maria Kolesnikova, si-a rupt pasaportul pentru a nu putea fi fortata sa treaca granita in Ucraina dupa ce a fost rapita de pe strada la Minsk, au spus doi dintre aliatii sai.Consiliului de Coordonare al opozitiei incearca sa obtina un dialog cu liderul Aleksandr Lukasenko in legatura cu ceea ce considera a fi alegerile prezidentiale falsificate de la inceputul lunii august, in urma carora a izbucnit o ampla miscare de protest impotriva veteranului presedinte al tarii.