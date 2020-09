VIDEO Belarus: Zeci de manifestante au fost retinute cu brutalitate la Minsk

Aceasta adunare preceda o mare manifestatie in masa, care urmeaza sa aiba loc duminica.Majoritatea participantilor erau femei, dintre care unele bateau in cratite cu polonice, altele scandau "Dati-ne-o pe Masa noastra!", numind-o printr-un diminutiv pe una dintre figurile de prim-plan ale opozitiei, Maria Kolesnikova, si "Pleaca!", la adresa presedintelui Aleksandr Lukasenko.Kolesnikova, 38 de ani, a fost incarcerata in cursul saptamanii dupa ce rezistase expulzarii fortate.Aceasta devenise o figura-cheie a opozitiei dupa ce alte personalitati ale miscarii de contestare a regimului de la Minsk au fost fie inchise, fie fortate sa plece din tara, intre care Svetlana Tihanovskaia, contracandidata presedintelui Aleksandr Lukasenko la scrutinul prezidential din 9 august.Ciocnirile au izbucnit in Piata Libertatii din centrul capitalei belaruse cand barbati cu masti si cagule negre au incercat sa le disperseze pe manifestante, care i-au respins, potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune Belsat si de portalul independent Tut.by.Intr-o alta inregistrare video, politisti antirevolta imping cu brutalitate manifestante in dube ale politiei. Cel putin 30 de persoane au fost arestate, potrivit grupului de aparare a drepturilor omului Viasna.Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Interne belarus, Olga Cemodanova, a declarat pentru AFP ca "niste femei au fost arestate", fara sa spuna cate si fara a oferi alte detalii.Belsat, un canal de televiziune al opozitiei cu sediul la Varsovia, a declarat pe aplicatia de mesagerie Telegram ca doi dintre jurnalistii sai care acopereau manifestatia au fost de asemenea arestati.Realegerea lui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, cu un scor de 80%, la 9 august la presedintia acestei foste republici sovietice, a generat o ampla miscare de contestare, fara precedent in Belarus , care denunta un scrutin fraudat.Manifestantii sustin ca alegerile au fost trucate pentru a-i atribui lui Lukasenko o falsa victorie covarsitoare si ca Tihanovskaia - fortata sa se refugieze in Lituania - a fost adevarata castigatoare. Aflat la putere de 26 de ani, Lukasenko neaga aceasta si sustine ca puteri straine s-ar afla in spatele manifestatiilor, potrivit Reuters.Kolesnikova, care fusese incarcerata intr-o inchisoare la Minsk, a fost transferata sambata intr-un alt loc de detentie la nord-est de Capitala, au anuntat reprezentanti ai opozitiei belaruse pe Twitter , indicand ca nu cunosc motivul pentru care ea a fost transferata, noteaza dpa.Kolesnikova a fost condusa de autoritati la frontiera cu Ucraina la inceputul acestei saptamani intr-o incercare de a o expulza cu forta, dupa ce fusese practic rapita de pe strada de barbati mascati si imbarcata cu forta intr-o masina.Potrivit altor doi reprezentanti ai opozitiei care se aflau impreuna cu ea, aceasta a impiedicat deportarea din Belarus, rupandu-si pasaportul in bucati pe care le-a aruncat pe fereastra masinii cu care toti trei erau transportati spre punctul de trecere a frontierei cu Ucraina. In prezent, ea risca o aspra pedeapsa cu inchisoarea pentru acuzatia de tentativa de preluare ilegala a puterii.Tihanovskaia, care s-a opus lui Lukasenko candidand in locul sotului ei mai cunoscut la prezidentiale, intrucat acesta fusese incarcerat inaintea inceperii campaniei electorale, a cerut sambata politiei sa inceteze reprimarea protestelor."Violenta pe care o aplicati impotriva femeilor este rusinoasa", subliniaza ea intr-un comunicat. "Oricine comite o crima impotriva manifestantilor va fi tras la raspundere", a avertizat Tihanovskaia.