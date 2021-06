Belarusul isi suspenda participarea la Parteneriatul Estic in semn de protest fata de sanctiunile UE

"Nu ne putem indeplini obligatiile din acest acord in contextul sanctiunilor si restrictiilor impuse de UE ", a indicat Ministerul de Externe belarus intr-un comunicat. Acesta a anuntat si decizia de rechemare in tara a ambasadorului Belarusului la Uniunea Europeana , pentru consultari.MAE belarus a sugerat si ca reprezentantul UE la Minsk sa revina la Bruxelles pentru consultari si a precizat ca cei responsabili pentru sanctiunile impuse Belarusului vor avea interdictie de a intra pe teritoriul acestei tari. La 21 iunie, Consiliul UE a decis sa impuna masuri restrictive impotriva a 78 de persoane din Belarus si a opt entitati. Aceasta decizie a fost luata avand in vedere escaladarea incalcarilor grave ale drepturilor omului in Belarus si actele violente de represiune indreptate impotriva societatii civile, a opozitiei democratice si a jurnalistilor. In plus, noua runda de masuri restrictive a vizat sapte persoane si o entitate care au fost desemnate in legatura cu aterizarea fortata si ilegala a unui zbor Ryanair la Minsk, in Belarus, la 23 mai 2021, fapt care a pus in pericol siguranta aviatiei, si cu retinerea de catre autoritatile belaruse a jurnalistului Roman Protasevici si a Sofiei Sapega. Printre cei vizati se numara, de asemenea, mai multe personalitati importante din mediul de afaceri care sprijina regimul Lukasenko si beneficiaza de pe urma acestuia. Masurile restrictive ale UE privind Belarusul se aplica in prezent unui numar total de 166 de persoane si 15 entitati. Cei desemnati fac obiectul inghetarii activelor, iar cetatenilor si intreprinderilor din UE li se interzice sa puna fonduri la dispozitia persoanelor si entitatilor incluse pe lista. Totodata, persoanelor fizice li se aplica o interdictie de calatorie, care le impiedica sa intre pe teritoriul UE sau sa il tranziteze.