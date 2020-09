Bogdan Aurescu reactioneaza dupa arestarea Mariei Kolesnikova, unul dintre liderii opozitiei din Belarus: "Sunt indignat. Drepturile fundamentale trebuie respectate"

"Sunt indignat ca este continuata metoda hartuirii si arestarii membrilor opozitiei din Belarus . Este nevoie ca drepturile fundamentale sa fie respectate pe deplin drepturile fundamentale,sa fie oprite astfel de intimidari si sa fie inceput un dialog politic", a scris Bogdan Aurescu marti pe Twitter Reprezentanta opozitiei belaruse Maria Kolesnikova a fost arestata la frontiera Belarusului cu Ucraina de catre ofiteri belarusi, au declarat marti granicerii ucrainenei, precizand ca alti doi opozanti au parasit Belarusul pentru AFP."Kolesnikova este retinuta, in prezent", a declarat un purtator de cuvant al granicerilor, Anton Bicikovski despre opozanta, ultima dintre cele trei femei care au facut campanie impotriva lui Aleksandr Lukasenko care se mai afla in Belarus.Celelalte doua reprezentante ale opozitiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia si Veronica Tepkalo s-au exilat."O procedura este in curs in vederea evaluarii situatiei din punct de vedere juridic", a precizat Bicikovski, fara sa faca alte precizari.